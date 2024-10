L’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo agricolo per fare il punto della situazione sulle problematiche del latte ovino.

Tra le proposte fatte, quella di gruppo di lavoro, formato da tecnici ed esperti dell’assessorato e delle Agenzie agricole (Agris, Argea e Laore), dovrà definire una linea comune di interventi partendo dai dati relativi alla produzione e alla trasformazione del latte e delle indicazioni di tutti gli attori della filiera lattiero-casearia

“C’è un problema anche sociale – ha sottolineato la Murgia – e uno dei nostri obiettivi dev’essere quello di garantire ai pastori la giusta remunerazione per il loro lavoro. Abbiamo chiesto numeri certi sulla produzione, che non ci sono ancora stati forniti, senza i quali è difficile stabilire una strategia efficace. Ecco perché è necessario non perdere tempo e recuperare il lavoro fin qui fatto dai tavoli avviati in precedenza con i diversi attori della filiera, nei quali sono state approvate bozze di piani con molti punti già condivisi”.

“Stiamo definendo un accordo con l’Abi – ha concluso – per l’anticipazione dei crediti che gli agricoltori sardi vantano anche con i diversi soggetti pubblici, compresi quelli del comparto ovicaprino”.