“I lavori della commissione agricoltura della Camera proseguono sulla Risoluzione unitaria tra le forze politiche sul problema del latte Ovi caprino e Fratelli d'Italia, con i suoi componenti, Luca De Carlo, Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro, hanno portato avanti i punti che il movimento pastori hanno proposto negli scorsi giorni”.

Sono queste le parole del parlamentare sardo Salvatore Deidda (Fratelli d’Italia) che aggiunge: “Sono contento che il Presidente Gallinella prevede la votazione e la chiusura per la prossima settimana e sono contento che su un problema nazionale tutte le forze politiche si sono impegnate per migliorare e cambiare la filiera che come si è visto nelle scorse settimane tanti problemi ha creato alla parte più debole, i pastori”.

"In Sardegna e non solo i pastori, dopo le proteste, hanno mostrato grande senso di responsabilità, accettando l'accordo e continuando a trattare – prosegue Deidda -. È compito ora delle Forze politiche dare una risposta ad un settore troppo importante per la nostra Regione e per l'Italia. Si parla anche del settore latte Bovino ma quello penso sia un altro capitolo importante da affrontare separatamente. Fratelli d'Italia – conclude – chiede, tra l'altro, nella risoluzione comprendente tutte le proposte delle altre forze politiche, di sottolineare, come ha chiesto dallo scorso 30 gennaio, di aumentare le sanzioni per chi eccede nella produzione di pecorino e tra l'altro prevedere il contratto di conferimento del latte ogni aprile per poter programmare l'attività del gregge”.