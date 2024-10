“Prezzi insostenibili del carburante nel Sarrabus” a denunciarlo e a segnalare “pratiche commerciali anomale” è il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, che sollecita “un intervento da parte mister prezzi”. Il primo cittadino ha quindi informato il Ministero dello sviluppo economico: “Nonostante le precedenti segnalazioni – scriveva il sindaco il 15 luglio scorso -, continua senza controllo nella zona del Sarrabus (Comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu - provincia Sud Sardegna) a sussistere una notevole differenza di prezzo dei carburanti forniti nelle rivendite ubicate in questo territorio, rispetto ai territori limitrofi. In sostanza le diverse compagnie presenti nel Sarrabus praticano prezzi con differenze minime tra i vari impianti, ma di molto superiori ai prezzi medi della Città Metropolitana e provincia”.

Il sindaco Siddi, nel documento inviato al Ministero evidenziava ancora una volta “che gli utenti abituali di questo territorio e non solo, si trovano costretti a pagare un prezzo superiore mediamente di circa 13/15 centesimi con punte anche di 18/20 centesimi a litro rispetto a Cagliari e hinterland”.

La risposta del Ministero (Direzione generale per la tutela del Consumatore) non è tardata ad arrivare. “In qualità di ufficio competente per il supporto alle attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi – si legge - si fornisce un riscontro informativo sul tema. In primo luogo, si informa che la scrivente ha provveduto a condividere la segnalazione sia con la Guardia di Finanza, sia con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le valutazioni di competenza; inoltre. non appena si concluderà l'iter di nomina del nuovo Garante per la sorveglianza dei prezzi, la segnalazione sarà sottoposta all'attenzione del nuovo Garante per ogni ulteriore approfondimento che si riterrà opportuno, anche in sinergia con le altre autorità competenti. Si ricorda, altresì, che, al fine di favorire la massima diffusione dei prezzi dei carburanti e, conseguentemente, una scelta più consapevole ai consumatori, il Ministero dello Sviluppo economico ha sviluppato il sito "OsservaPrezzi Carburanti" che consente di consultare i prezzi di vendita dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli impianti. A tal riguardo, ai sensi della legge n. 99/2009, art. 51, è obbligatorio per i gestori degli impianti di distribuzione di carburarne comunicare al Ministero i prezzi praticati per ogni tipologia di carburarne per autotrazione commercializzato, secondo le modalità stabilite dai relativi provvedimenti attuativi. Inoltre, in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22. comma 3. del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste”.

Il commento del sindaco. “Nel giro di venti giorni - ha detto il sindaco - il Ministero dello Sviluppo Economico, dimostrando grande rispetto e sensibilità per il problema segnalato ha provveduto a trasmettermi una nota dalla quale si evince l’interesse di approfondire l’argomento. Il problema, sia ben chiaro, non è risolto, ma si intravede perlomeno la volontà di affrontarlo. Nessuna illusione, ma come si suole dire: se sono rose fioriranno, nel frattempo attendiamo con fiducia”.