Oggi è il giorno della sentenza per Paolo Enrico Pinna, il 19enne di Nule, minorenne all'epoca dei fatti, accusato di aver ucciso tra il 7 e l'8 maggio 2015 Gianluca Monni e Stefano Masala con la complicità del cugino Alberto Cubeddu (21 anni).

Il processo a Pinna si è tenuto con rito abbreviato nel Tribunale dei Minori di Sassari. La sentenza, prevista per ieri, è slitatta ad oggi per dare ai giudici il tempo di decidere su alcune nuove questioni sorte in aula.

L'accusa ha chiesto che Pinna venga condannato a 20 anni, il massimo della pena per questo tipo di processo. La difesa, per contro, sostiene che non sia dimostrata la sua presenza ad Orune la mattina dell'omicidio Monni. Secondo i difensori, infatti, sarebbe stato Stefano Masala ad andare a Orune la mattina dell'8 maggio 2015 a bordo della sua stessa auto, poi bruciata nelle campagne di Pattada.