Allerta meteo per il prossimo inizio di settimana in Sardegna. Dopo il maltempo di oggi, tra domani e martedì condizioni in netto peggioramento soprattutto sui settori settentrionali e occidentali dell'isola. Piogge e mareggiate in aumento anche nell'area orientale.

La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida fino alla mezzanotte di domani, 13 novembre.

Il maestrale soffierà con punte di oltre 70 km/h, previste gelate in Campidano e ancora neve oltre i 900 m. Qualche sporadico fenomeno insisterà sull'isola anche martedì.