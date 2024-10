Vigilia sotto la pioggia, ma Pasqua e Pasquetta con tempo stabile e temperature in salita in Sardegna. Solo una parentesi di maltempo che non dovrebbe guastare il ponte festivo. "Il culmine lo si avrà sabato 31 - confermano gli esperti del sito iLMeteo.it - quando rovesci, temporali e locali grandinate colpiranno anche la Sardegna.

A Pasqua avremo un miglioramento deciso". Una ulteriore conferma arriva dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu che prevede anche dal weekend un innalzamento delle temperature di 3-4 gradi.

Venerdì e sabato, a causa di una saccatura di aria fredda, si potranno registrare piogge e temporali poi entrerà il vento di ponente, con raffiche fino a 50 chilometri orari, che spazzerà via le nubi. Cielo sereno o lievemente coperto domenica di Pasqua e poi da lunedì alta pressione e di conseguenza bel tempo.