Previsioni per mercoledì 16 ottobre 2024

Cielo inizialmente nuvoloso con deboli precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-settentrionali. Schiarite dalle ore centrali. Temperature: minime localmente in lieve aumento, massime in lieve calo. Venti: deboli o localmente moderati da sud sud-est, tendenti alla variabilità e all'attenuazione in serata. Mari: generalmente mossi, localmente poco mossi sui settori occidentali.

Previsioni per giovedì 17 ottobre 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nel pomeriggio/sera associati a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-settentrionali.

Temperature: in lieve calo. Venti: deboli o localmente moderati da sud sud-est. Mari: poco mossi i settori occidentali, mossi altrove. Moto ondoso in aumento sul settore orientale in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in progressivo calo. I venti soffieranno in prevalenza deboli occidentali. I mari saranno mossi molto mossi.

SUL RESTO DELL’ITALIA. L’ALLERTA PROTEZIONE CIVILE

Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l'Italia determinando una fase di maltempo che interesserà il Nord e parte del Centro. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su parte di Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.