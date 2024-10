Per domani in Sardegna condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio su tutta la regione; nubi più compatte in serata sempre con tempo asciutto, peggiora dalla notte con possibili pioviggini sparse.

Nel resto d’Italia giornata all’insegna della generale instabilità al Nord, con precipitazioni sparse nelle ore diurne su tutte le regioni e neve sulle Alpi localmente fino a 1300-1400 metri. Tempo in miglioramento dalla sera con gli ultimi fenomeni specie al Nord Est.

Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali ma con molte nubi sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico fin dal mattino. Possibili pioviggini solamente nelle ore diurne specie sulla Toscana, in rapido esaurimento dalla sera. Nessun fenomeno di rilievo al Sud Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Nuvolosità però diffusa sui settori Peninsulari e Insulari con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e qualche schiarita in più a partire dal pomeriggio.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.