In tutta la Sardegna tempo generalmente stabile per l’intera giornata con nuvolosità diffusa, localmente più compatta al mattino sui settori occidentali. Maggiori schiarite nel corso delle ore serali su tutta la regione.

Nel resto d’Italia. Tempo stabile anche al nord Italia con qualche nube in transito al mattino e ampie schiarite invece al pomeriggio.

Da segnalare soltanto possibili nevicate sulle Alpi altoatesine di confine sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque. Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro Italia con nubi irregolari in transito al mattino specie tra Toscana, Umbria e Marche e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al pomeriggio. Bel tempo anche in serata e nottata.

Ultime deboli piogge al primo mattino tra Calabria e Sicilia, poi migliora ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia sui settori peninsulari che su quelli insulari.

Temperature in calo al centro-sud i valori minimi, in aumento invece quelli massimi.