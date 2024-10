Oggi sarà molto mite e soleggiato al Nord che raggiungerà temperature anche di 25/26° su alcune località. Le piogge si concentreranno, in maniera debole o localmente moderata, sui settori orientali del Centro-Sud e sulle coste tirreniche meridionali e domani la festa della Liberazione sarà in gran parte soleggiata sull'Italia mentre, come avverte il sito Ilmeteo.it, "le piogge e temporali interesseranno dal pomeriggio solamente la Sardegna, gli Appennini centrali e le Alpi centrali ed occidentali" e "le temperature rimarranno molto miti".

"Ma attenzione perché questa Primavera non vuole smettere di stupirci - afferma Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito -, sabato un vortice ciclonico che si posizionerà sul basso Tirreno porterà piogge diffuse e temporali al Sud, al Centro e poi anche su tutto il Nordest entro sera, ma è domenica 27 che ci sarà un vero colpo di scena: un'intensa perturbazione con caratteristiche autunnali colpirà tutta l'Italia con piogge diffuse, temporali e un calo deciso delle temperature con la neve che tornerà a cadere sopra i 1500 metri sulle Alpi".