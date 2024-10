Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio nel corso della giornata salvo innocui addensamenti lungo la costa occidentale. Nubi sparse in serata sui settori occidentali, sereno altrove.

Tempo piuttosto stabile anche nel resto d’Italia.

Al Nord Italia cieli sereni o poco nuvolosi per nubi in transito, addensamenti più compatti sulla Liguria ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata.

Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente, locali addensamenti solo sulla Toscana ma senza fenomeni. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte lungo il Tirreno ma sempre con tempo asciutto.

Sole prevalente al Sud sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocue nubi in transito sulla nostra Isola.