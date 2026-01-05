Dopo settimane di intense ondate di freddo che hanno colpito il Canada, gli Stati Uniti e l'Asia orientale, anche l'Europa sta affrontando un inverno rigoroso. Numerose nazioni europee stanno infatti sperimentando un significativo calo delle temperature, con neve e freddo che raggiungono le coste di Olanda, Francia e Germania.

Gli esperti meteo avvertono che presto anche l'Italia sarà coinvolta in questa situazione climatica avversa. Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, conferma che il nostro Paese si trova in procinto di vivere un cambiamento significativo verso un clima più freddo e dinamico, tipico dell'inverno. Le regioni settentrionali dell'Italia hanno già registrato un brusco calo delle temperature, con valori sotto lo zero in molte aree di pianura e le prime nevicate attese a quote medio-basse.

Al contrario, il Centro-Sud è ancora influenzato da venti più miti che portano piogge diffuse e temperature più elevate. Tuttavia, l'attenzione si concentra sul 6 e 7 gennaio, quando è prevista l'arrivo di un ciclone nel medio-basso Tirreno, generando condizioni meteorologiche avverse in molte regioni centro-meridionali con nevicate a quote basse.

Le regioni centrali come Abruzzo, Molise e Lazio vedranno la neve anche sulle zone collinari, mentre al Sud la neve cadrà a quote più alte. Le regioni nord-occidentali saranno risparmiate dalle precipitazioni più intense e dal freddo grazie alla posizione del minimo depressionario a Sud. Il Nord-Est potrebbe sperimentare deboli nevicate, mentre il resto del Nord si prepara a una giornata dell'Epifania fredda ma asciutta. I venti ciclonici causeranno forti raffiche in diverse zone, con Bora sulle coste del Nord-Est e fino alle Marche, Tramontana sulla Liguria e Maestrale su Sardegna e Sicilia. Le regioni meridionali saranno interessate da intense correnti occidentali, causando mari agitati.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con residue e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul settore nord-orientale fino al primo pomeriggio. Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli dalla serata sul settore sud-orientale.

Temperature: minime in diminuzione, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi da Nord sul settore settentrionale e dai quadranti occidentali altrove nelle ore centrali della giornata.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 6 gennaio

Cielo molto nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli. Possibili nevicate sui rilievi principali del settore centro-orientale in nottata.

Temperature: in lieve calo in entrambi i valori.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mossi sul settore occidentale e mossi altrove, con moto ondoso in generale aumento in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli. Possibili nevicate sui rilievi maggiori. Le temperature tenderanno a una moderata diminuzione mercoledì e a un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. I mari saranno agitati sul settore occidentale e mossi o molto mossi altrove.