Domenica 17 settembre, sull'Italia si prevede:





Nord:

- sulle regioni di nord-est, sulla Liguria di levante e sulla

Lombardia nuvolosità diffusa soprattutto nel corso della mattinata

con piogge sparse ed isolati temporali .

tendenza ad attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità dal primo

pomeriggio seppur con presenza di residue precipitazioni su levante

ligure e Friuli Venezia Giulia.

dalla serata nuovo aumento delle nubi su valle d'Aosta e Piemonte

settentrionale con deboli piogge.



Centro e Sardegna:

- iniziali condizioni all'insegna del maltempo con piogge e temporali

localmente anche di forte intensità su toscana settentrionale,

Abruzzo, Umbria meridionale e zone interne del Lazio

centro-meridionale ma con tempo in rapido miglioramento già a metà

mattinata.

seguiranno ampi spazi di cielo sereno ma con nuove nubi e deboli

piogge in arrivo sull'alta toscana per fine mattinata in attenuazione

dal pomeriggio;

- prevalenza di poco nuvoloso sulla Sardegna a parte qualche

annuvolamento in più sul settore più settentrionale durante la

mattina.



Sud e Sicilia:

- cielo parzialmente nuvoloso a localmente molto nuvoloso al mattino

su Campania, Molise e puglia con piogge sparse e isolati temporali

che si attenueranno già dal primo pomeriggio.

sempre dalle ore pomeridiane nubi in aumento sulla Sicilia

settentrionale con piogge e rovesci sparsi in attenuazione serale;

- prevalenza di ampi spazi di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto

del meridione con nubi più compatte sulla Calabria meridionale in

attenuazione serale.

temperature- minime in diminuzione al nord al centro e Sardegna;

in aumento al sud e Sicilia;

- massime in calo su Sardegna, regioni centrali peninsulari, Molise,

puglia settentrionale, Campania e settori tirrenici e immediato

entroterra di Basilicata, Calabria e Sicilia;

stazionarie o al più in lieve aumento al nord.



Venti:

- deboli variabili su valle d'Aosta e Piemonte;

- deboli o moderati occidentali o sudoccidentali sulle rimanenti

regioni settentrionali ed al centro con tendenza a rinforzare in modo

deciso su Liguria di levante, alta toscana ed appennino emiliano ed

al contempo a divenire moderati nordoccidentali sulle coste laziali;

- in prevalenza moderati meridionali al sud tendenti a divenire

moderati di maestrale lungo le coste tirreniche e sulla Sicilia

occidentale e settentrionale.



Mari:

- agitato il mar ligure;

- molto mossi il tirreno centrale e l'alto adriatico;

- mossi i rimanenti mari.

