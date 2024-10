Nella giornata di domani, 11 marzo, alle ore 17, presso la chiesta di San Gioacchino a Terraseo, i carabinieri della locale stazione hanno programmato un incontro con la cittadinanza al fine di approfondire e sensibilizzare la popolazione intervenuta sui rischi delle sempre più frequenti truffe.

Nel corso della conferenza verranno approfonditi diversi aspetti del fenomeno in argomento, tra cui le tipologie maggiormente diffuse, le modalità di prevenzione e repressione poste in essere dalle Forze dell’Ordine.

Verranno forniti consigli ed accortezze da porre in essere per evitare di divenire, proprio malgrado, vittime di un reato così subdolo, posto in essere da malviventi che spesso approfittano di talune fragilità da parte delle cosiddette “fasce deboli” per realizzare i propri disegni criminosi.