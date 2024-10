Centodiciotto le persone identificate, 42 i veicoli e 2 gli esercizi pubblici controllati, 15 le violazioni al codice della Strada, 6 le patenti di guida ritirate, 4 i veicoli sequestrati, una persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, una persona denunciata per detenzione illecita di stupefacente, 4 le denunce per guida in stato di ebbrezza e un assuntore di marijuana segnalato alla Prefettura di Sassari.

E’ il bilancio dell’attività dei Carabinieri della Compagnia di Alghero nell’ambito dei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa e delle “stragi del sabato sera”, nonché della prevenzione di illeciti connessi al fenomeno della “movida”, con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi.

A questi numeri, va anche aggiunto l’arresto eseguito venerdì scorso dai militari ai danni di un 39enne algherese, pluripregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish, di 3 bilancini di precisione, di materiale vario per il confezionamento, di 30 euro, in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’illecita attività di spaccio. Arresto convalidato nella mattinata di sabato dall’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio per direttissima che ha disposto l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri. Si tratta del secondo arresto effettuato nell’arco della stessa settimana rientrante nell’incremento dell’attività di contrasto allo spaccio di droga attuata nei giardini pubblici di Alghero, nelle vicinanze del centro storico e nei pressi di scuole frequentate da bambini in tenera età.

Dall’inizio dell’anno i carabinieri della Compagnia di Alghero con tutte le sue articolazioni, Stazioni dipendenti e Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno effettuato 860 controlli, identificato 1.160 persone e fermato ai loro posti di controllo 643 autovetture.