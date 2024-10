Sicurezza, prevenzione e lotta all’abusivismo sono stati i temi al centro dell’incontro oggi a Porta Terra, tra il Sindaco di Alghero Mario Conoci e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Giuseppe Cavallaro, accompagnato dal Capitano della Compagnia di Alghero Angelo Catalano e dal Comandante della sezione operativa navale Francesco Mandica.

Inoltre si è parlato dell’intensificazione dei controlli sull’abusivismo commerciale in particolare sui litorali, dove nella stagione estiva si concentra il fenomeno.

Il Comandante Cavallaro ha inoltre riferito sui controlli relativi all’abusivismo nel settore della ricettività. Il primo cittadino ha concordato sulla necessità di svolgere un’azione congiunta di comunicazione e sensibilizzazione sui temi della legalità riguardanti i giovani, attraverso iniziative congiunte da effettuarsi nelle scuole.

“Ringrazio la Guardia di Finanza per l’impegno quotidiano che mette in campo nell’assicurare sicurezza e legalità – queste le parole di Conoci – e per le azioni che svolge collaborando con l’Amministrazione per stare a fianco della collettività”.

Importante, a loro modo di vedere, l’azione svolta nel controllo sullo spaccio della droga, attraverso una efficiente unità cinofila che svolge attività determinante sia in inverno che soprattutto nella stagione estiva.