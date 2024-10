Prevenzione degli incidenti stradali nel periodo delle festività. È questa la missione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro che, grazie all’intenso lavoro delle 79 Stazioni e dei 9 Nuclei Radiomobili impegnati in un vasto piano coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di tutti quei comportamenti che possono causare pericoli per la sicurezza stradale. Un’attenzione particolare è stata data a chi, la notte, “alza il gomito”: un fenomeno diffuso in tutta Italia e presente anche nel nuorese.

Sono state due settimane difficili, per gli automobilisti indisciplinati. In questo periodo sono state3036 le vetture sottoposte a verifica mentre le persone controllate, anche, con l’ausilio dell’etilometro, sono state 4189. Contestate 98 infrazioni al Codice della Strada; 302 conducenti sono stati controllati tramite precursore, ritirate 25 patenti di guida e 21 persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica (di cui 18 denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver superato il limite di 0,80 g/l).

Inoltre, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la successiva confisca, in quanto i trasgressori, alla guida di veicolo di proprietà, sono stati sorpresi con tasso alcolemico addirittura ben al disopra di 2,0 g/l.

Il computo totale delle sanzioni è stato di 19mila 97 euro e di 372 punti levati dalla patente. Inoltre, un conducente sanzionato per guida in stato di ebbrezza è stato deferito, in stato di libertà, all’autorità giudiziaria. per porto ingiustificato di arma da taglio in quanto è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito della lunghezza di 25 cm.

Nell’operazione sono stati impegnati 1943 militari e 983 mezzi, con l’integrazione di 18 posti di blocco (7/8 militari presenti) di almeno due ciascuno nelle principiali arterie provinciali che hanno consentito un filtraggio “totale” di tutte le vetture trovatesi a transitare nel tratto di strada interessato. Un successo sia dal punto di vista della repressione in quanto ha permesso il controllo di tutti i veicoli in transito, e non a campione come nei consueti “posti di controllo”), sia su quello della prevenzione.

Una circostanza particolare è stata riscontrata nel passaggio, nell’arco di circa mezz’ora dall’inizio dei posti di blocco, di auto guidate da sole donne con il proprietario (marito o compagno), seduto sul sedile del passeggero in evidente stato di ebbrezza. Un dato, secondo i carabinieri, che evidenzia un utilizzo dei social network e dei sistemi di messaggistica istantanea come “Mezzo di informazione a distanza”.

Una pratica deprecabile ma che si è dimostrata un valido supporto ai fini della prevenzione. I controlli hanno comunque evidenziato un trend al ribasso ma come si debba rimanere alto il livello di attenzione sulla sicurezza delle persone.

Nonostante le varie campagne di sensibilizzazione e i continui controlli, è ancora troppo alto il numero di automobilisti che si pongono alla guida delle loro vetture dopo aver ingerito alcool, con effetti disastrosi tipo euforia, abbassamento della soglia di attenzione e di quella della prudenza, eccesso di velocità e altissimo rischio di essere coinvolti in incidenti stradali, anche dalle conseguenze molto gravi.

I controlli continueranno giornalmente per tutto il periodo delle prossime festività e verranno intensificati in particolare durante i fine settimana. Ribadita, ancora una volta, l ’importanza della sensibilizzazione sul tema e dell’imprescindibile collaborazione inter istituzionale, attuata soprattutto con conferenze nelle scuole in favore delle fasce giovanili, affinché si diffonda la consapevolezza del disvalore di questo malcostume e venga quindi definitivamente abbandonato.