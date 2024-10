"Abbiamo deciso di contattare uno dei proprietari per denunciare l’accaduto - si legge ancora sul sito - ma riceviamo una risposta che conferma l’atteggiamento del personale del locale. 'Ma anche loro dovevano stare attenti…c’è gente ignorante quindi bisogna evitare'. 'Bisogna avere rispetto dell’altra gente' ci risponde 'io sono del parere che queste cose davanti a gente che non conosci non si fanno'".

Pronta la replica dei titolari del disco pub: "In un locale pubblico bisogna sapersi comportare bene, in tutti i sensi. Se ognuno fa quello che vuole sarebbe un bordello non un locale fatto per ballare. Poi per le cose intime ognuno a casa sua o in hotel o in macchina o al massimo ti chiudi in bagni, ma non in centro pista all'Enjoy, Tra poco faremo una serata gay friendly - promettono - così vedrete quanto l'Enjoy sia omofobo".