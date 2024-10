"In merito alle notizie su un presunto caso di meningite che circolano in questi giorni negli ambienti scolastici lanuseini, la direzione ASSL informa i cittadini che, al momento, non ci sono casi di meningite contagiosa in questo territorio. Qualora fossero presenti forme contagiose di tale patologia, sarebbero immediatamente attivate tutte le misure di profilassi necessarie".

Con queste parole la direzione della ASSL di Lanusei smentisce ogni notizia riguardante un presunto caso di meningite nel centro ogliastrino.

"Si ricorda a questo proposito che la meningite può essere causata da numerosi agenti patogeni, alcuni contagiosi, altri non contagiosi. Si invitano gli interessati a consultare le informazioni del Ministero della Salute consultando il seguente link."