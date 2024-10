E' stato sorpreso mentre appiccava incendi nel territorio del cagliaritano al confine fra Sestu, Monserrato e Selargius. Un giovane di Selargius è stato fermato dagli agenti del Corpo forestale.

I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari. A quanto pare alcuni cittadini avrebbero segnalato la presenza di un individuo che appiccava incendi. Sul posto sono subito arrivati gli agenti del Corpo forestale che hanno bloccato il presunto piromane.

Adesso sono in corso le indagini per stabilire se il giovane sia responsabile anche di altri roghi scoppiati nella zona negli ultimi giorni come quello, ad esempio, che ha devastato il Parco di Terramaini a Cagliari.

Gli agenti del Corpo forestale nella serata di ieri hanno anche bloccato un altro giovane a Quartu. Sarebbe stato visto mentre appiccava alcuni roghi nelle vicinanze degli hotel della zona.

Alcuni passanti hanno visto l'uomo ed hanno subito segnalato il fatto. E' stato portato nel comando di via Biasi per essere sentito. I due casi, secondo i primi accertamenti, sarebbero legati a incendi seriali.