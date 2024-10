Un operatore socio sanitario dell'Oristanese è finito nel registro degli indagati della procura di Tempio Pausania con l'accusa di avere abusato sessualmente di due ragazzi disabili maggiorenni che aveva in custodia, durante due trasferte di gruppo fatte con l'associazione al quale erano iscritti i due giovani e nella quale lavorava l'accusato nell'inchiesta della pm Nadia La Femmina.

Lo rivela La Nuova Sardegna. Due gli episodi contestati: uno durante un viaggio ad Arzachena nel 2018 e l'altro a Edimburgo nel 2019.

Il tutto, svela il quotidiano, è partito dal racconto fatto ai familiari dai due ragazzi - che hanno la sindrome di Down - in due distinti momenti. Per cristallizzare le loro testimonianze è stato necessario un incidente probatorio dove sono state raccolte in un'audizione protetta concessa dal gip, Marco Contu.

Ora si attende l'esito di questo passaggio fondamentale per il prosieguo o meno dell'inchiesta. Sempre in tribunale a Tempio è in corso il processo per un altro caso di presunta violenza sessuale che vede imputato - perché rinviato a giudizio proprio ieri, come spiega sempre La Nuova Sardegna - Ricardo Pena Zuniga, 34 anni, personaggio televisivo molto noto in Perù.

Secondo il quotidiano, la gup Caterina Interlandi, accogliendo la richiesta della pm La Femina, lo ha rinviato a giudizio per presunti abusi nei confronti di un minore: una violenza che sarebbe avvenuta a Porto Cervo durante una vacanza, nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2020.