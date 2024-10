Alcuni componenti dell'ex Giunta comunale di Olmedo risultano indagati per abuso d'ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità per una delibera sull'apertura di un market che, secondo la Procura di Sassari, sarebbe illegittima perché avrebbe consentito l'autorizzazione al progetto prevedendo dei parcheggi per clienti e per la movimentazione delle merci non conformi alla normativa. In cambio, secondo quanto sostiene l'accusa - come riporta La Nuova Sardegna - avrebbero ottenuto dei posti di lavoro per i loro familiari. La delibera contestata risale al maggio 2016.

L'avviso di chiusura indagini è stato notificato all'ex sindaco, Marcello Diez, all'ex vicesindaco Mirko Ferralis, all'ex assessore del Bilancio Gianluca Cocco, all'ex assessora alle Politiche sociali, Maria Elena Pinna, e all'imprenditore Umberto Mura, titolare del punto vendita.

Attraverso i loro difensori gli indagati respingono le accuse, sostenendo che l'atto amministrativo è in realtà una "delibera di indirizzo agli uffici perché valutassero, in base alla direttiva regionale, la possibilità di dare in concessione ai nuovi supermercati dei parcheggi pubblici, a pagamento - scrive il quotidiano - Ma l'imprenditore ha scelto di prenderli in locazione da un privato confinante perché risparmiava".

Quanto alle assunzioni, i legali ricordano che "la moglie del sindaco aveva fatto domanda molto prima e l'hanno assunta in un'altra città dopo anni".