L’Amministrazione sta lavorando all’organizzazione della tradizionale della sagra del bogamarì.

Nei prossimi giorni verranno definite le date della sagra, la partecipazione dei ristoranti alla rassegna dedicata al riccio di mare e le iniziative collaterali.

Il periodo è quello di marzo – aprile, individuato da diversi anni a questa parte insieme alla categoria dei ristoratori. La sagra si terrà nel mercato del primo pescato, nella Banchina Millelire, con il coinvolgimento dei pescatori locali che utilizzeranno gli spazi adatti e rispondenti alle norme igienico-sanitarie.

“Lavoriamo alla preparazione di una grande festa per cittadini e visitatori – spiega l’Assessore allo Sviluppo Economico Natacha Lampis. La rassegna dedicata al riccio di mare è una tradizione che pur tenendo conto delle modifiche di forma e contenuto rispetto al passato in ordine alla vendita e alla somministrazione continua rappresentare un appuntamento di richiamo importante per la promozione della città”.

Anche quest’anno l’Amministrazione, con gli assessorati allo Sviluppo Economico e al Turismo e con la Fondazione Meta, ha previsto la rassegna del bogamarì nello stesso periodo degli anni scorsi e conta di varare alcune iniziative collaterali in via di predisposizione al fine di migliorare il richiamo per visitatori e buongustai. Entro la fine del mese sarà illustrata la manifestazione con i dettagli e con le iniziative culturali ed enogastronomiche che faranno da corollario alla sagra.