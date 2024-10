La Biblioteca Comunale di Buddusò, in questo periodo di restrizioni dovute al diffondersi del coronavirus, ha messo in campo una serie di iniziative per venire incontro alle esigenze dei numerosi utenti.

"Sappiamo quanto è importante la compagnia dei libri per tutti noi - spiegano dalla Cooperativa Liber, che gestisce la struttura - e pertanto, dal 6 aprile, il personale della biblioteca ha attivato il prestito gratuito a domicilio. Per richiederlo è sufficiente contattare gli operatori dal lunedì al venerdì al numero 079-715308, oppure inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comunebudduso.ss.it".

Nel sito della biblioteca comunale, è possibile visionare i titoli delle ultimissime novità librarie nonché, attraverso un link apposito, la banca dati della biblioteca.

"Un servizio attivato - spiegano ancora - è rivolto a tutti gli studenti che hanno necessità di stampare materiale didattico che va ad agevolare le attività didattiche a distanza. E’ premura degli operatori adottare tutte le precauzioni del caso nella consegna sia dei libri che del materiale didattico".