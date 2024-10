I tempi di attesa sempre più lunghi della sanità pubblica spingono i cittadini a rivolgersi a quella privata e, per sostenerne i costi, tanti chiedono un prestito; nel 2023 la Sardegna, secondo l’analisi di Facile.it e Prestiti.it, è stata la prima regione in Italia per richieste di prestiti personali destinati a pagare le cure mediche: a fronte di una media nazionale del 4,70%, nella regione il 5,3% dei finanziamenti è stato richiesto per coprire costi legati alla salute.

Chi ha presentato domanda per questa tipologia di prestito ha cercato di ottenere, in media, 6.149 euro e aveva, all’atto della firma, mediamente 49 anni; nel 46,1% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna, percentuale più elevata rispetto alle richieste di prestito totali, dove la quota femminile di richiedenti si ferma al 31,4%.

I dati sono confermati da una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, che ha rilevato come, in Italia, l’attesa media sia arrivata a circa 77 giorni, valore che al Sud e nelle Isole sale addirittura a 85 giorni.

Foto Bacho