Attentato a Iglesias dove è stato preso di mira il direttore amministrativo della casa di cura Sant'Elia di Nuxis. Incendiata una casa in campagna che, a causa di un’esplosione provocata dalla bombola di gpl che si trovava all'interno, è andata distrutta. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Iglesias, i malviventi sono entrati in azione alle 2 in località Su Merti.

Dopo aver scassinato la porta o la finestra della casa di campagna del direttore della residenza sanitaria assistenziale Francesco Sanna, di 36 anni, sono riusciti ad entrare, hanno appiccato il rogo e si sono allontanati.

Le fiamme si sono velocemente propagate all'interno dello stabile. Il fuoco ha surriscaldato una bombola di gpl che è esplosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Nessuno è rimasto ferito, la casa era al momento disabitata e si trova in una zona isolata. I carabinieri stanno indagando per individuare responsabile e motivi del gesto.