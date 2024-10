«Questa è una battaglia che deve vedere uniti tutti senza distinzione per colore politico. Deve vedere unita l'intera popolazione e non solo algherese perché siamo difronte ad una battaglia sui diritti, il diritto alla mobilità, ai trasporti, il diritto ai collegamenti rapidi che sono una delle carenze strutturali più importanti della nostra isola».

Lo ha dichiarato Gianfranco Ganau questa mattina ad Alghero per firmare il referendum consultivo promosso dal sindaco Mario Bruno per mantenere a quattro corsie il tracciato della nuova statale Sassari – Alghero.

Il Presidente del Consiglio regionale ha raggiunto il presidio accolto dal consigliere regionale del PD, Raimondo Cacciotto, dalla vicesindaca Gabriella Esposito e dal consigliere comunale di Alghero, Enrico Daga.

«Vedere bloccati i lavori per la prosecuzione della strada quattro corsie Sassari – Alghero sarebbe un dramma – ha aggiunto Ganau – uno scippo per l'intero territorio, assolutamente inaccettabile, per questo siamo tutti mobilitati con l'unico obiettivo di vedere completata questa importantissima arteria stradale, vitale per tutto il Nord-ovest della Sardegna».

Referendum che, nella giornata di ieri, è stato firmato anche dal Segretario Provinciale del Partito Democratico, Gianpiero Cordedda.