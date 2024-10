Sull'Anci Sardegna spunta la soluzione. Deiana e Ciccolini si affidano alla decisione di un collegio arbitrale.

Il 23 settembre 2016 si sono svolte ad Abbasanta le elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell’Anci Sardegna: elezione del presidente e del consiglio regionale.

A seguito delle votazioni non è stato possibile addivenire alla proclamazione degli eletti al consiglio regionale e del presidente Anci Sardegna.

Una situazione di stallo che si vuole superare con il ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre persone scelte tra personalità di esperienza, indipendenza, professionalità e saggezza.

La decisione sarà resa nota entro 5 giorni dalla nomina ad opera dei candidati e notificata al Presidente della Commissione congressuale Mario Bruno sindaco di Alghero per la proclamazione del candidato più votato o per l'annullamento delle elezioni: in caso di annullamento le nuove elezioni si devono tenere entro 10 giorni dalle decisione.

I due sindaci Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas e Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti annunciano la soluzione e si impegnano a governare un Anci in maniera condivisa nel rispetto delle rappresentanze territoriali, di genere, e politiche.

La prossima assemblea sarà convocata per il 2 dicembre ed in quella occasione sarà reso il responso del collegio arbitrale.