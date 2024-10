Il presidente della Sfirs, la finanziaria della Regione Sardegna, Tonino Chironi, nel mirino della Procura della Corte dei Conti perché avrebbe percepito circa 200mila euro di stipendi dal 1° gennaio 2021, quando è andato in pensione dopo avere lavorato per 40 anni come professionista contabile. E' quanto si legge sull'Unione Sarda.

I magistrati contabili guidati dal procuratore regionale, Bruno Tridico, hanno effettuato le verifiche, chiesto delucidazioni al presidente Sfirs e poi fatto partire un atto di incolpazione nei confronti di Chironi che sarà chiamato a difendersi davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna, presieduta da Donata Cabras.

L'udienza potrebbe tenersi già alla fine dell'anno. Secondo quanto riporta il quotidiano, la Procura contesta a Chironi la violazione di una norma del dl 95/2012 secondo la quale non possono essere conferiti incarichi di governo nelle amministrazioni pubbliche o negli enti e società da controllate, a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito.