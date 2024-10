Pestato a sangue con un tirapugni. Il presidente regionale dell'Agci Sardegna, Sergio Cardia, è stato aggredito ieri sera dopo il lavoro, fuori dalla sede isolana dell'Associazione che tutela e rappresenta le cooperative italiane.

Un giovane, a volto scoperto, avrebbe con una scusa fatto scendere dall'auto Cardia, già sindaco di Sestu e dirigente sindacale della cooperazione, per poi colpirlo più volte al viso e lasciarlo a terra sanguinante.

A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 118 e la Polizia. Cardia ha riportato varie fratture al setto nasale e al viso, ma la circostanza più inquietante è che l'aggressore - stando a quanto riferito dalla vittima agli investigatori - non avrebbe detto nulla mentre infieriva su di lui con un tirapugni in ferro. Per questo gli inquirenti ipotizzano un pestaggio su commissione, anche se per ora il movente resta un mistero.

Attualmente il presidente dell'Agci, 64 anni, è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità per accertamenti: è stato portato ieri sera al pronto soccorso e dovrà essere sottoposto ad una Tac. Cardia era già stato minacciato in passato varie volte per la sua attività politica, prima nelle file del Pci poi nella Sinistra sarda.