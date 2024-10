Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, anche per quest'anno l’associazione turistica Pro loco di Esterzili organizza un concorso di Natale che premierà la via con il presepe più bello, la via con l'albero di Natale più grande e la via più addobbata e illuminata.

Fantasia, originalità, creatività, ma anche legame con la tradizione, dovranno essere messi in campo per ottenere l’ambita vittoria.

Una sana competizione tra rioni, dunque, per tenere viva la tradizione del Natale, per stimolare e creare momenti di aggregazione sociale con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità dell’accogliente centro della Barbagia di Seulo.

Grandi e piccini sono dunque invitati a creare l’atmosfera di Natale tra le vie del paese che, tra l’altro, l’11 dicembre ospiterà anche il Mercatino, un’occasione per respirare l’aria natalizia e pensare ai regali da mettere sotto l'albero.

“La partecipazione è assolutamente gratuita. Tutti gli esterzilesi e non sono invitati a partecipare”, fa sapere la Pro loco, associazione sempre attenta alla valorizzazione delle proprie tradizioni e anche alla promozione di eventi culturali e manifestazioni solidali.

“Chiediamo di creare composizioni di tutti i tipi – spiegano gli organizzatori -, da quelle tradizionali, che non stonano mai, a quelle più originali impiegando materiali di riciclo. I migliori delle tre categorie riceveranno una gradita sorpresa. Buon lavoro a tutti”.