I rilevamenti del Consorzio Turistico Riviera del Corallo hanno registrato nel mese di Maggio presenze superiori del 12% rispetto al 2012.

Per il mese di giugno, l’orientamento evidenziato dal Consorzio è ugualmente di segno positivo, con una stima che si attesta attorno al 6/8% rispetto a giugno dello scorso anno.

L’aumento percentuale secondo l’associazione degli albergatori continuerà anche per i mesi di Luglio e Agosto.

“I dati sono incoraggianti - ha affermato il sindaco di Alghero Stefano Lubrano – ancor più in un momento in cui la crisi generale si fa sentire maggiormente nel settore e le difficoltà del comparto sono rese più gravi dal costo dei trasporti. Il merito di questo risultato – aggiunge il primo cittadino - è da attribuire alla capacità dei nostri imprenditori che in questo contesto hanno mostrato di saper attuare le giuste politiche, anche compiendo sacrifici.”.