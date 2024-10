Anche quest’anno la Sardegna e le sue aziende saranno presenti al Vinitaly di Verona, che inizia domani: 80 le cantine partecipanti, 52 delle quali all'interno dello spazio espositivo di 1400 mq della Regione nel Padiglione 8, nel quale si svolgeranno anche presentazioni, incontri e attività promozionali.

"Facciamo nostro il motto del Vinitaly 2016: da un grande passato nasce un grande futuro - dice l'assessore dell'Agricoltura Elisabetta Falchi - I vini sardi hanno una grande storia di qualità, che è cresciuta molto in questi anni e ha favorito il successo delle nostre produzioni: abbiamo 18 produzioni DOP e 15 IGT, che grazie al lavoro delle cantine, si sono ritagliate uno spazio sempre maggiore nei più prestigiosi concorsi internazionali e sui mercati.

Oggi siamo al lavoro per assicurare un grande futuro al settore del vino isolano: innovazione, integrazione della filiera, competitività e sostenibilità delle produzioni sono le parole d'ordine, ma soprattutto migliore promozione. I nostri vini nascono in territori meravigliosi e vogliamo che raccontino e trasmettano al consumatore questa bellezza".

"Vinitaly è un appuntamento di primo piano e la Regione, pur nelle ristrettezze di quest`anno, è riuscita a garantire questa vetrina al comparto vitivinicolo sardo: siamo riusciti a organizzare una presenza di tutto rispetto con 500mila euro, rispetto al milione dello scorso anno - ha sottolineato ancora la titolare dell`Agricoltura -. Abbiamo sopperito con i bandi per la promozione che erano stati costruiti per Expo e non possiamo che elogiare l'iniziativa delle aziende maggiori che quest`anno hanno deciso di investire sul Vinitaly e si sono presentate con stand propri.

Per l'anno prossimo contiamo di rafforzare la nostra presenza in questa manifestazione, pur all'interno di una diversificazione della strategia promozionale che non punterà più solo sulle grandi kermesse. Per esempio, in vista del Grenache du monde del 2017, che ospiteremo nell`Isola, stiamo organizzando press tour per la stampa specializzata per presentare al meglio i nostri territori e le nostre produzioni".

Dal 10 al 13 aprile lo spazio espositivo della Regione ospiterà degustazioni, premiazioni, conferenze stampa, incontri coi buyers internazionali.

L'assessore Elisabetta Falchi sarà presente alle principali iniziative di Vinitaly, a partire dalla cerimonia inaugurale che si terrà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina, alle ore 10,30 di domani nell'Auditorium Giuseppe Verdi, al primo piano del Palazzo delle Esposizioni. Nel corso dell`inaugurazione, a una cantina sarda scelta tra le migliori verrà assegnata la Medaglia di Cangrande che, dal 1973, premia i Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana.