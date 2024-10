E' stato resentato a Olbia l'evento MUSICA DAL FANGO, il grande concerto di solidarietà che si terrà al Molo Brin 3 che verrà trasmesso in diretta da Videolina il 28 dicembre alle ore 17.30.

Il sindaco Gianni Giovannelli ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa che offre alla città un'occasione per ricominciare dopo un anno di rispetto per le vittime dell'alluvione e le energie impiegate per la ricostruzione.

"C'è ancora tanto da fare - dice Giovannelli - e attraverso la voce degli artisti vogliamo sensibilizzare tutti coloro che possono contribuire alle emergenze che ancora attanagliano la città".

Erano presenti anche gli assessori Ivana Russu e Gesuino Achenza. Il presentatore Giuliano Marongiu e il cantante dei Collage hanno illustrato il programma musicale che prevede un cast artistico di primissimo livello sia a livello regionale che nazionale.

La R&G Music di Olbia organizza la manifestazione in collaborazione con la Great Events Sardinia di Carmelo Mereu.

"La solidarietà ha bisogno delle emozioni ma anche degli entusiasmi - dice Giuliano Marongiu - sarà una grande festa che metterà insieme i cuori della gente. Li farà dialogare".