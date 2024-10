I Tazenda regalano una nuova gioia ai propri fan, in attesa che i tempi siano propizi per presentare e lanciare il loro nuovo lavoro inedito completo, e per non deludere coloro che lo aspettano. La band sassarese ha deciso di presentare un nuovo singolo, ed il relativo videoclip (in copertina), tratto dal prossimo album.

"Diamo il benvenuto a A nos bier! - annuncia l'autore Gino Marielli - Una curiosità molto interessante è che questo brano scritto circa tre anni fa sembra, e non senza un alone di mistero, parlare in modo chiaro della situazione attuale".

Il 6 maggio è una data importante per i Tazenda. Una ricorrenza sessantennale per qualcuno di loro. Per questo hanno deciso di festeggiarla con questa nuova canzone ed un video clip curato da Massimilano Tanda e per ovvie ragioni realizzato stando tutti rigorosamente a casa. Il lavoro comunica positività, voglia di vivere, uscire, lavorare, ballare. "Un buon auspicio per rivederci presto", spiega la band.

A nos biere sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. "Il ricavato - sottolineano i Tazenda - sarà donato all’Istituto Casa Serena del Comune di Sassari, una struttura che si occupa di anziani parzialmente o non autosufficienti e che deve affrontare il contagio di oltre metà degli ospiti e la decimazione del personale addetto per via delle quarantene, ma che fortunatamente sta facendo fronte al problema di organico grazie agli sforzi della Coop. A.S. che gestisce i servizi, all’A.T.S. che sta fornendo infermieri e a numerosi volontari OSS".

"Il contributo che deriverà da questa operazione servirà ad acquistare dispositivi di protezione individuale per tutti questi operatori, per i quali ne l’istituto ne la Coop. riescono a far fronte economicamente e che sono fondamentali per poter operare. Oggi, anche noi ci sentiamo impotenti e indifesi come tanti, ma vogliamo provare a reagire contribuendo con questa semplice modalità ad aiutare chi versa in condizioni più problematiche.Se è possibile stiamo sereni, stiamo fiduciosi”.

Traduzione in italiano del testo di A nos bier.

“C’è un lunghissimo fiume di vita che entra nella mia anima

Fino a farmi venire la febbre e farmi male alle ossa.

Vi auguriamo di essere tutti liberi e anche voi augurateci di essere liberi.

Vi vogliamo liberi e vogliamo essere liberi

Tuoni e lampi, pioggia e foschia, noi dobbiamo andare a casa.

Ci rivedremo. Ci rivedremo e saremo migliori”.