È stato presentato, presso la Camera di Commercio di Sassari, il 315° Nautic Event Alghero 2019, che si svolgerà dall'1 al 4 maggio prossimi sulla Riviera del corallo.

«Il mare è una grande risorsa per questo territorio, che va promosso. Nasce con questi presupposti il nostro evento. Non abbiamo nessuna intenzione di accavallarci ad altri manifestazioni in calendario nello stesso periodo – ha sottolineato Italo Senes, presidente di Assonautica, ideatore e primo promotore dell’idea progettuale – ma al contrario contribuire a rafforzare l'offerta globale. La nautica rappresenta una filiera importante nella nostra economia che può agire in piena collaborazione per lo sviluppo di numerosi altri ambiti produttivi».

Tra le attività interessate l'artigianato nautico, il recupero di arti e mestieri col coinvolgimento degli operatori del settore, l’alta innovazione applicabile settore nautico, Green e Blue Economy e l'istituzione di un Premio sull’adozione del “Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità”, oltre alla promozione e diffusione del “Progetto Cambusa” ideato dall’Assonautica di Sassari con il coinvolgimento dei territori dell'interno attraverso le aziende dell’agroalimentare di qualità della Sardegna.

«Siamo ben lieti di sostenere la manifestazione che lega tutto il territorio attraverso i porti – queste le parole del sindaco di Alghero Mario Bruno – ed abbiamo l'intenzione di far sì che questo appuntamento prosegua nei prossimi anni. Ci sono tutti i presupposti».

Altro elemento caratterizzante, appunto, sarà il premio internazionale dal titolo "Mediterraneo, patrimonio dell'umanità le cui finalità sono state esposte dalla responsabile del premio Annika Patregnani.

La presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, che voluto sottolineare quanto possa rappresentare in termini di valore aggiunto un'azione sinergica tra enti, come in questa occasione.

«Manifestazioni di sistema non possono che spingere propositivamente il territorio dando al tempo stesso il giusto risalto alle sue eccellenze – è stato il commento del presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini – è questo il motivo per il quale il nostro ente crede che il Nautic Event possa rappresentare un elemento di appeal in più».

L'iniziativa godrà dell’appoggio anche della Capitaneria di Porto di Alghero, così come nelle intenzioni del comandante, Roberto Fronte.

Saranno partner dell'evento la Camera di Commercio Sassari, Assonautica Provinciale Sassari, Consorzio del Porto di Alghero, Fondazione Meta, Flag Nord Sardegna, Comuni di Alghero, Bosa, Stintino, Porto Torres, Castelsardo.