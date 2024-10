Venerdì 1 giugno, nei locali della Biblioteca comunale “Barore Sassu” di Banari, è stato presentato “Hospiton”, l’ultima fatica dello scrittore Vindice Lecis pubblicata dalla casa editrice “Condaghes”.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco, è stato aperto dai saluti istituzionali da parte della Vicesindaca, Paoletta Cabras. Alla presentazione hanno preso parte lo stesso Lecis e Lucia Cossu, professoressa di storia e filosofia.

Un dialogo incessante tra i due che, oltre a parlare del libro, hanno avuto modo di rimarcare gli influssi della cultura bizantina in Sardegna e della figura, poco studiata, ma molto interessante, di Ospitone di Alalè, capo dei barbaricini, che sigla un accordo di pace quello dei Bizantini, Dux Zabarda. Un accordo visto in maniera favorevole da Papa Gregoria Magno, ma non da alcuni fedelissimi di Hospiton, tra cui il suo luogotenente Assad, il quale decide di proseguire la guerra.

Nel corso dell’incontro è stato posto l’accento sull’importanza della storia sarda e del romanzo storico.