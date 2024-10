Nella sala conferenze del chiostro di San Francesco, sabato scorso è stato presentato ad Alghero il libro "Le banditesse" di Franco Fresi, poeta e scrittore originario di Luogosanto che vive e lavora a Tempio.

L'evento è stato organizzato dalla storica libreria "Il labirinto" di Vittorio Onnis.

Ottimo e appassionato il lavoro dell'autore del libro. Franco Fresi è un esperto di quello che fu il banditismo in Sardegna e ha al suo attivo diverse pubblicazioni anche su altri temi. Ha pubblicato, infatti, testi per la scuola e libri di poesie.

"Banditesse " è un testo agile e gradevole nella sua lettura, nonché preciso e puntuale nella descrizione dei personaggi e nella ricostruzione dei fatti.

È la storia di tre figure femminili: donna Lucia Delita di Nulvi (Settecento), Maria Antonia Serra-Sanna di Nuoro (Ottocento) e Paska Devaddis di Orgosolo (Novecento). Donne che hanno fatto epoca nella storia del banditismo sardo. L'autore, durante la presentazione del libro, parla di loro quasi con una punta di simpatia.

E questo, forse, perché colpito dai tratti di donne definite, al di là delle terribili figure di cui hanno incarnato le gesta, belle, forti e coraggiose. "Certo - dice tra le altre cose Fresi - se avessero investito queste loro caratteristiche a fin di bene, probabilmente sarebbero passate alla notorietà per cause di segno opposto rispetto a quei motivi che invece hanno determinato morte e terrore nelle loro comunità di appartenenza, ma non solo".

Due chiacchiere con l'auto: IL VIDEO