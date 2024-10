Chiese e biblioteche storiche, antichi palazzi signorili e istituzioni dove si insegna la musica alle generazioni più giovani. Saranno questi i luoghi della ventiquattresima edizione di “Echi Lontani”, presentata ieri mattina a Cagliari.

La manifestazione è promossa dall’associazione Echi lontani, in partenariato con il Conservatorio “G. P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine” eil contributo degli Assessorati allo Spettacolo della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, oltre che della Fondazione di Sardegna.

Sotto la direzione artistica di Dario Luisi, violinista genovese e grande esperto di musica antica, sarà possibile assistere a spettacoli Musica, conferenze di presentazione e proiezioni per riscoprire il fascino della musica antica, suonata con strumenti storici, che ripercorre un arco temporale che va dal Medioevo al tardo settecento.

Novità di quest’anno,i due concerti dell’Aurata Fonte ensemble, formazione italiana i cui membri provengono dalle migliori scuole e accademie musicali, vincitrice della prima selezione internazionale indetta da Echi lontani per affidare due concerti durante la Settima Santa.

L’evento sarà inaugurato mercoledì 21 marzo (Giornata europea della musica antica e, secondo il calendario giuliano, giorno di nascita di J. S. Bach) alle 21.00, nella chiesa gotico-catalana di Santa Maria del Monte, con “J.S. Bach & Vivaldi, Concerti varij per Stromenti”, un misto di musiche di Bach e Antonio Vivaldi eseguite dall’ensemble “L’iride”. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 16 marzo alle 17.00, nella Sala dei Ritratti del Palazzo Siotto (via dei Genovesi 114).

Questi ultimi saranno i protagonisti delle giornate del 24 e 25 marzo, sempre alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria del Monte, per celebrare i 350 anni della nascita di François Couperin. Per l’occasione verrà aperta la sezione dedicata alla Capitali Europee del Barocco nel 2018” dedicata a Parigi. Per l’occasione di Couperin sarà eseguito integralmente in doppio concerto la monumentale opera Les Nations, oltre che l’ Apothéose di Lully e l’Apothéose de Corelli.

Il 28 marzo e il 6 aprile si terranno i due appuntamenti con “Pasqua a Cagliari”. Il primo alle 21.00, nella Chiesa di San Michele, dove l’Aurata Fonte ensemble eseguirà brani selezionati da Leçons de ténèbres di François Couperin. Venerdì 30 marzo, la stessa formazione proporrà invece Due donne veneziane tra amor sacro e amor profano.

Il secondo è in programma alle 18.00, nell’aula magna del Conservatorio di Cagliari, sarà presentato il cd L’immagine di Corelli, uscito per l’etichetta discografica tedesca Querstand. I brani presenti nel cd saranno proposti il giorno dopo, sabato 7 aprile alle 21 nella chiesa di Santa Chiara nel concerto che vedrà protagonisti Susanne Scholz (violino) e Michael Hell (clavicembalo).

All’interno di “Echi Lontani, sarà nuovamente inserito “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”, (sezione dedicata ai concerti nelle chiese dove i vecchi organi, accuratamente restaurati, hanno ricominciato a suonare), giunta alla ventiduesima edizione e che, quest’anno, omaggerà la figura diLuigi Ferdinando Tagliavini (1929-2017). Al grande interprete e conoscitore a livello mondiale della musica su organi storici sono dedicati i concerti

Del l 29 aprile nella chiesa del Santo Sepolcro, con l’organista olandese Liuwe Tamminga, e dell 1°maggio, nella basilica di Santa Croce, con protagonista Tamminga insieme al cornetto di Doron David Sherwin che proporranno un programma di musiche tra ‘500 e ‘600.

In programma anche la partecipazione alla ventiduesima edizione di “Monumenti Aperti”.Sabato 5 maggio alle 21.00, nella storica chiesa del Santo Sepolcro l’organista Luca Guglielmi proporrà un concerto costruito su musiche di autori vari. Domenica 6 alle 20.00, nel Palazzo Siotto, Dario Luisi dialogherà, tra un brano musicale e l’altro, con il flautista Sergio Balestracci, tra i primi in Italia a posare la sua attenzione sul repertorio musicale rinascimentale e barocco, e fondatore dell'Accademia del Flauto dolce e dell’Accademia del Santo Spirito di Torino.

Sabato 12 maggio alle 21.00, nella Chiesa monumentale di Santa Chiara, “Echi Lontani” renderà omaggio a Emanuele Barbella (nei 300 anni dalla nascita) e Madelena Laura Lombardini Syrmen (per i 200 anni dalla morte), compositori sconosciuti ai più ma che all’epoca ebbero grande risonanza. Con un concerto dell Trio Sirmen eseguirà Trii per archi, concerto incentrato su musiche dei due artisti.

Domenica 20 maggio alle 21,00 nella chiesa di Santa Maria del Monte, l’Ensemble Vocale Ricercare e la Piccola Orchestra di Musici & Cantori, sotto la direzione di Riccardo Leone, eseguiranno I madrigali di Claudio Monteverdi, inserito nel progetto pluriennale di esecuzione integrale dei madrigali del grande compositore di Cremona. Sabato 26 maggio alle 21.00, sempre nella chiesa di Santa Maria del Monte, avrà luogo il concerto “Non val acqua al mio gran foco, fioretti di frottole del Rinascimento italiano”l’ensemble ContrArco Consort.

In occasione della “Festa Europea della Musica”, in programma per il 21 giugno, Echi Lontani proporrà tre eventi: il primo è per domenica 17 alle 21.00 con l’Ensemble madrigalistico Fantazyas che proporrà madrigali a quattro voci & chansons su testi di poeti latini di Jacob Arcadelt, per il 450 della morte. Il secondo è il 21 giugno, con il progetto “Schola: piattaforma per le scuole europee di musica antica”, dove i giovani musicisti hanno la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico in un concerto in cui hanno piena libertà nella scelta dei programmi. Quest’anno sarà ospite l’ensemble Artificiosa in rappresentanza del Dipartimento di musica antica del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, che si esibirà alle 21.00 nella chiesa di Santa Maria del Monte. Il terzo è il 24 giugno con l’ensemble barocco, Les Priviléges du Roy, ( Dipartimento di Musica Antica del Koninklijk Conservatorium Brussel (Belgio), la sezione fiamminga del Conservatorio Reale di Bruxelles).

Non si fermerà neanche nei mesi di luglio e agosto, l’attività di Echi lontani che parteciperà a Cagliari Paesaggio, manifestazione voluta dall’amministrazione comunale, che si terrà nel chiostro della Facoltà di Architettura. I primi quattro appuntamenti (17-18-20-22 luglio) saranno dedicati all’ascolto, in videoproiezione, di splendide composizioni di Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Jean Gilles e Georg Friedrich Händel eseguite e dirette da nomi tra i più prestigiosi nel campo della musica antica: dal Coro Ex Tempore a La Petite Bande, dal Kuijken Ensemble a Le Concert Spirituel, dal Monteverdi Choir all’ English Baroque Soloists con le direzioni di Sigiswald Kuijken, Hervé Niquet e Sir John Eliot Gardiner.

Si proseguirà il 26 luglio con Un Laberinto Amor Intesse, spettacolo teatrale-concerto con testi e musica del Seicento italiano, eseguito e interpretato dall’artista argentina Nora Tabbush e dall suo ensemble. Il 28 luglio l’omaggio al compositore, arpista e cantore Giulio Caccini, nel quattrocentesimo anniversario della morte, con l’esecuzione di sue arie e madrigali della cantante Maurizia Barazzoni accompagnata al liuto da Sandro Volta. Il 31 luglio arriva un Dialogo tra violini con il duo composto da Yun Kim Fernandez e François Fernandez, che proporranno musiche di J.S. Bach, G.Ph. Telemann e J.M. Leclair. La chiusura il 4 agosto con La Città delle Dame, spettacolo-concerto medievale, che vedrà sul palco Claudia Caffagni e Paola Erdas.

Settembre e ottobre saranno dedicati alla sezione “Echi lontani in Autunno”. Quattro gli appuntamenti previsti: sabato 22 settembre con l’omaggio a Nicola Porpora, nel duecentocinquantesimo anniversario dalla morte, con un importante programma del Bizzarria Ensemble diretto da Attilio Motzo; sabato 29 settembre omaggio a François Couperin con un concerto cembalistico di Geronimo Fais dedicato ai compositori che sono stati al servizio dei Reali di Francia; domenica 7 ottobre, con I Notturni di Giuseppe Agus, ancora con il Bizzarria Ensemble questa volta affiancato dall’Ensemble L’Apothéose guidato da Enrico Di Felice, per il Progetto di Ricerca sulla figura del violinista cagliaritano; L’ultimo, domenica 14 ottobre, ancora un Concerto clavicembalistico, tenuto da Fernando De Luca, per ascoltare inediti di Georg Friedrich Händel da un Manoscritto rinvenuto a Bergamo.

Prevista la diretta o differita, streaming sulla pagina Facebook Echi lontani. Successivamente, gli eventi saranno visibili sul canale dedicato di Youtube. La presentazione dei concerti, curata dalla musicologa Myriam Quaquero, avverrà tra la Sala Settecentesca della Biblioteca Universitaria, la Sala Ritratti della Fondazione di Ricerca “Giuseppe Siotto”, l’Aula Magna e la Sala Aprea del Conservatorio di Cagliari.

Decisi anche i costi dei biglietti: Intero 5 euro, ridotto (diversamente abili, under 14, over 15) 3 euro. Concerto del 21 marzo: intero 7 euro, ridotto 4 euro. Diverse formule di Abbonamento a seconda dei periodi. Tessera 3 concerti a turno libero 12 euro. Molti Concerti e le Videoproiezioni sono ad ingresso gratuito.