A partecipare alla 72esima edizione della Cavalcata Sarda il prossimo 21 maggio saranno 66 gruppi provenienti da tutta la Sardegna e oltre 200 tra cavalieri e amazzoni.

Sono state più di 260 le richieste di partecipazione per una Festa della Bellezza che “da quest’anno - come ha detto in conferenza stampa il sindaco di Sassari Nanni Campus - assume una caratteristica da grande spettacolo”, sottolineando che per l’evento il Comune sta investendo 560 mila euro.

Tutti i particolari sono stati illustrati questa mattina nel corso di un'apposita conferenza stampa. Il servizio Tg di Sardegna Live:

DOMENICA 21 MAGGIO ore 9 Partenza da corso Cossiga ORDINE DI SFILATA Motociclisti della Polizia Municipale Associazione Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sassari Corpo Bandistico “Luigi Canepa” di Sassari Carabinieri a cavallo in alta uniforme Gonfalone della Città di Sassari Gremio dei Massai Tamburini dei Gremi cittadini

SASSARI Inoria Bande Gruppo folk “Città di Sassari” Associazione “Gurusele Thatari” Gruppo folk “San Nicola” Associazione “Thatari” Associazione “Sa Pintadera” Gruppo folk “Acuvacamus” Viaggio in Sardegna ARITZO Gruppo folk “Texile” ATZARA Gruppo folk “Atzara” BARI SARDO Associazione “Nostra Signora di Monserrato” BITTI Gruppo folk “Sas Prennas” BOLOTANA Associazione “Su ‘e Ortachis” BONNANARO Gruppo folk “Monte Arana” BONO Gruppo folk “San Michele Arcangelo” BONORVA Associazione “Pro loco” BULTEI Gruppo folk “Tradizioni e balli” OTTANA Boes e Merdules di Ottana BURGOS Gruppo folk “Burgos” CABRAS Gruppo folk “Gli Scalzi” COSSOINE Gruppo folk “Santa Chiara” DORGALI Gruppo folk “Don Milani” FLORINAS Gruppo folk “Figulinas” FONNI Associazione “S’Orrossa ‘e Monte” GAVOI Associazione “Pro loco” GHILARZA Associazione “Su Carruzu” IGLESIAS Associazione “Pro loco Iglesias” SAMUGHEO Associazione Culturale “I Mamutzones de Samugheo” ITTIRI Associazione “Ittiri Cannedu” MACOMER Gruppo folk “Santa Barbara” MARACALAGONIS Associazione “Sant’Antonio” MORES Gruppo folk “Santa Caterina” NULVI Gruppo folk “Monte Alma” NUORO Associazione “Sas Nugoresas” OLBIA Gruppo folk “San Pantaleo” OLIENA Associazione “Su Gologone” ORISTANO Associazione “Città di Oristano” ORISTANO Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano” OLLOLAI Associazione “Balladores” OSILO Gruppo folk “Tuffudesu” OSSI Associazione “Traditiones logudoresas Santa Ithoria” OVODDA Associazione “Oleri” OZIERI Gruppo folk “Beata Vergine del Rimedio” PLOAGHE Associazione “San Salvatore” di Ploaghe PORTO TORRES Gruppo folk “Li Bainzini” QUARTU SANT'ELENA Associazione “Pro loco” OROTELLI Maschere Etniche Thurpos di Orotelli SAMUGHEO Associazione “Pro loco” SELARGIUS Associazione “Kellarious” SERRAMANNA Associazione Tradizioni Popolari “Serramanna” SENNORI Gruppo folk “Pitzinnos Bellos” SETTIMO SAN PIETRO Gruppo folk “Nuraghe” SILANUS Associazione “Tradissiones Populares” SILIGO Gruppo folk “Santa Maria de Bubalis” SINNAI Gruppo folk “Sinnai” SORGONO Gruppo folk “Sorgono” SCANO DI MONTIFERRO Associazione Culturale “S’Ainu Orriadore” TEMPIO PAUSANIA Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio TEULADA Associazione “Pro loco Teulada” URI Gruppo folk “Uri” USINI Associazione Tradizioni Popolari “Ursinia” VALLEDORIA Gruppo folk “Ampuriesu” VILLAGRANDE STRISAILI Gruppo folk “San Gabriele” VILLANOVA MONTELEONE Gruppo folk “Tradizioni Popolari” VILLASALTO Gruppo folk “San Cristoforo” VILLASOR Associazione Tradizioni Popolari “Sorres” VILLAURBANA Associazione Tradizioni Popolari “Biddobrana” MAMOIADA Mamuthones e Issohadores - Associazione Pro loco DONNE DI SARDEGNA Sfilata di circa 150 donne in abito tradizionale con le molteplici varianti COPPIE A CAVALLO BONNANARO Gruppo folk “Monte Arana” BURGOS Gruppo folk “Burgos” FLORINAS Gruppo folk “Figulinas” ITTIRI Associazione “Ittiri Cannedu” OSILO Gruppo folk “Tuffudesu” PLOAGHE Gruppo folk “San Salvatore” URI Gruppo Folk “Uri” GRUPPI A CAVALLO

GIARA ORISTANO ASD “Ippica Giara Oristanese” PATTADA Associazione “Banderas e Iscriglias” VILLAMASSARGIA ASD “Cavalieri San Ranieri” FONNI Società Ippica Fonnese ABBASANTA Cavalieri di Abbasanta SANTULUSSURGIU Cavalieri Santu Lussurgiu OVODDA Associazione “Valorizzazione Tradizioni Popolari” COSSOINE Comune di Cossoine BONNANARO ASD “Ippica San Giorgio” SEDILO Associazione Ippica Sedilese ALTO ORISTANESE Gruppo Cavalieri dell'Alto Oristanese DUALCHI Associazione Ippica Dualchi MANDAS ASD Equestre “Amigus a Cuaddu” Cavalieri Medio Campidano GHILARZA Gruppo Cavalieri Ghilarza ORANI Gruppo Cavalieri di Orani PAULILATINO Circolo Ippico Paulese OSILO Associazione Ippica Osilese NORBELLO Associazione Ippica Norbellese POZZOMAGGIORE Associazione Pro Loco CAGLIARI ASD Ippica Cavalieri di Cagliari “Quartiere di Villanova”

LE PARIGLIE - Il pomeriggio di domenica 21 maggio è dedicato alle pariglie, tradizionali giostre equestri nelle quali i cavalieri si esibiscono in spettacolari acrobazie sui cavalli in corsa. L’evento si terrà come di consueto all’ippodromo Pinna. L’inizio è previsto per le 17. Parteciperanno, con amazzoni e cavalieri, i gruppi di Donigala, Logudoresa, Oristano, Santa Giusta, San Quirico, Silì e ciascuno farà almeno quattro passaggi.

LA RASSEGNA DEI CANTI E DELLE DANZE - La manifestazione è accompagnata dalla rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna, durante la quale i gruppi folkloristici e gli artisti isolani si esibiscono proponendo un vasto repertorio musicale e coreografico. La 72esima edizione vedrà sul palco di piazza d’Italia, domenica 21 maggio dalle 18:00, 39 gruppi di ballo e canto provenienti da diverse località isolane. I suoni delle launeddas, le inconfondibili voci dei canti a tenores, le fisarmoniche e gli organetti, i cori polifonici e i gruppi di ballo saranno protagonisti di una serata all’insegna della tradizione musicale e dei colori degli abiti indossati dai partecipanti.