I Carabinieri l’hanno trovata con segni di violenza sul viso e sul corpo: malmenata con calci e pugni, presentava escoriazioni sulle labbra e lividi sulla braccia.

I militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, come da loro riferito, sono intervenuti a casa della coppia la notte scorsa, dove la donna, una 30enne, stava subendo la seconda violenza in tre giorni dal marito ubriaco.

La coppia era già nota alle forze di polizia per reati di diverso genere, ma la moglie non aveva mai sporto denuncia per questo tipo di maltrattamenti.

L’uomo, un muratore 35enne, è stato arrestato e, dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, trasferito presso il carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.