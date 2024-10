Quattro studenti di origini nuoresi avrebbero pensato nei giorni scorsi al sequestro di un noto costruttore del Sassarese, ma il colpo poi è fallito.

La notizia, anticipata oggi dal quotidiano "L'Unione Sarda", non trova conferme ufficiali ma è certo che ai quattro giovani, che studiano a Sassari, l'idea è balenata, dopo che avevano raccolto informazioni sull'imprenditore e scoperto che custodiva in casa molto denaro in contanti, circa un milione di euro.

I carabinieri del Comando provinciale di Sassari, che avendo scoperto per primi le intenzioni dei giovani hanno subito adottato tutte le precauzioni del caso nei confronti dell'imprenditore, non hanno dato alcun commento. La vicenda non ha avuto alcuna conseguenza sul piano investigativo e giudiziario perché l'attenzione dei militari ha fatto desistere i quattro studenti, che si sono fermati solo al livello delle intenzioni manifestate telefonicamente.

Le loro parole sarebbero finite nelle intercettazioni predisposte su richiesta dei militari del Noe, che nel passato recente hanno investigato più volte proprio nei confronti dell'uomo finito nel mirino dei quattro balordi.