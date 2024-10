Secondo recenti studi, i primi 1000 giorni di un bambino sono molto importanti per la sua condizione fisica a breve a lungo termine. E in questo arco temporale, assume un ruolo fondamentale la dieta mediterranea con i prodotti genuini e le risorse offerte dal territorio.

Non solo dunque l'olio d'oliva extravergine di alta qualità ma anche metabolomica e e microbiomica nella medicina nutrizionale.

Di questo e di altri si parlerà dal 20 al 23 settembre presso il Parco Tecnologico della Sardegna di Pula con la Scientific School organizzata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Cagliari.

"Take care of children - Prendersi cura dei bambini. Dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita. Una vita in salute". Questo il titolo dell'evento avente come obiettivo primario la formazione completa sulla dieta Mediterranea come strumento di prevenzione delle malattie, in particolare di quelle non trasmissibili, e come punto di partenza per orientare gradualmente i bambini verso uno stile di vita sano.

A parlare, diverse personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico non soltanto isolano fra cui il docente di Pediatria Vassilios Fanos, dal pediatra ligure Gianfranco Trapani e dal docente di pediatria dell’Università di Torino Enrico Bertino.

Il programma prevede quattro sessioni tematiche: la dieta mediterranea; il latte materno e non nell’alimentazione infantile; dieta, microbiota e dintorni; dieta mediterranea e stile di vita: implicazioni per la salute futura.

Nella giornata conclusiva, è previsto un workshop aperto anche agli studenti delle scuole superiori intitolato "Sport e sana alimentazione", che vedrà la partecipazione della nutrizionista Giovanna Ghiani.

Fra le altre cose, si potranno visitare gli stabilimenti della 3A Latte Arborea e i suoi laboratori adibiti all'analisi del latte materno.

Gli esperti dell' Accademia Olearia srl – Azienda Agricola Giuseppe Fois e dell’Olio Fratelli Pinna di Ittiri si metteranno a disposizione per offrire ai partecipanti i rudimenti della degustazione di olio extra vergine al fine di riconoscerne la qualità e le caratteristiche organolettiche.

L’evento è stato accreditato presso il sistema ECM nazionale e consente di ottenere 13 crediti formativi per Medici chirurghi, Biologi, Dietisti, Farmacisti, Infermieri, Infermieri pediatrici e Ostetriche.