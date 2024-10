Si riaccende il respiro dei versi dei poeti a Seneghe, il piccolo e affascinante borgo storico del Montiferru, pronto per accogliere la 13° edizione del Cabudanne de sos poetas, non solo il festival di poesia più importante dell'isola, ma una grande festa: della poesia, degli scrittori, degli artisti, ma anche una festa dei giovani, della popolazione seneghese, del pubblico.

Filo conduttore sarà stavolta il tema delle Rivoluzioni in occasione dell'anniversario quest'anno di grandi momenti di svolta nella storia europea: dalla Riforma luterana del 1517, alla Rivoluzione russa del 1917, passando attraverso la rivoluzione culturale e i movimenti per i diritti civili degli anni '60 e '70, fino alla rivoluzione sarda nella produzione letteraria. Tema centrale anche delle anteprime estive che vedono il 30 agosto, alla vigilia del Cabudanne, l'ultimo appuntamento alle ore 21,00 nella Partza de sos Ballos con la proiezione del film "Nel mondo grande e terribile" di Daniele Maggioni, alla presenza del regista e dell'attore protagonista Corrado Giannetti.

Giovedì 31 agosto invece prende il via ufficialmente il festival di poesia, musica, letteratura e teatro che si articolerà nelle quattro giornate dalla mattina alla sera fino al 3 settembre. L'apertura ufficiale è alle 18.30 a Prentza de Murone con il consueto appuntamento degli esiti del laboratorio teatrale al Campo della Quercia, curato dai ragazzi della non-scuola di Seneghe, Domenico Cubeddu, Mariano Mastinu, Giuseppina Pintus e Manuela Flore, e subito dopo a Putzu Arru con il laboratorio di musica diretto da Simone Marzocchi.

La sera, alle 22.30, l'evento inaugurale più importante tra i più attesi di questa edizione è nella Partza de sos ballos con una straordinaria protagonista della musica d'autore italiana ai più alti livelli: Nada. Cantante, scrittrice, attrice. Un'artista coraggiosa, libera, fiera, la cui carriera è fatta di cuore e passione, ben lontana dal ricercare momenti effimeri di successo, è considerata dalla critica tra le più importanti rappresentanti della canzone d'autore in Italia, scrive testi e da anni interpreta quelli di alcuni tra i più importanti cantautori nazionali come Piero Ciampi e Paolo Conte che hanno scritto canzoni apposta per lei. Una carriera ricca di successi e riconoscimenti e un percorso musicale di altissima qualità. Al Cabudanne porterà insieme a Julian Barrett, pianista della Toys Orchestra, il concerto di musica leggera per voce e pianoforte "Parole che si cantano anche". Uno spettacolo di musica, parole e poesia che comprende brani come la struggente "Sul porto di Livorno" di Piero Ciampi, la popolare "Ma che freddo fa" con cui fece il suo esordio a quindici anni sul palco del Festival di Sanremo nel 1969, i grandi successi come "Il cuore è uno zingaro", "Ti stringerò", "Amore disperato", insieme ai classici della tradizione popolare italiana come "Maremma" e "Malachianta", fino all'ultima produzione di Nada che comprende "Guardami negli occhi", "Luna piena" e "Senza un perché", colonna sonora di The Young Pope di Sorrentino, tratto dall'album "Tutto l'amore che mi manca" del 2004 prodotto da John Parish. Non mancherà, come in ogni concerto della cantautrice livornese, un tributo al grande amico e musicista Fausto Mesolella scomparso di recente, con il brano "La posa", titolo del brano e del loro ultimo album, uscito ad aprile di quest'anno. Nel 2016 ha vinto il premio Amnesty International" per la difesa dei diritti umani con la canzone "Ballata triste", un brano sul femminicidio. Il live della cantante e artista poliedrica ligure sarà anticipato alle 21.30 dalla proiezione del documentario "Indiani metropolitani. Ironia e creatività nel movimento del '77" da un'idea di Pablo Echaurren, scritto da Claudia Salaris, diretto da Antonella Sgambati e prodotto dalla Fondazione Echaurren Salaris. Un'opera che ricorda uno dei momenti più intensi, creativi e drammatici dell storia italiana degli ultimi decenni: il movimento rivoluzionario del '77 e il clima sociale e culturale di quegli anni.