Prima le ha sferrato un pugno in pieno volto e poi ha tentato di colpire con un coltello un passante che ha cercato di difendere la ragazza. L’episodio è avvenuto ieri, dopo una lite tra i due, in via Nurra a Sassari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il giovane, Simone Niort, 19enne sassarese.

Il ragazzo, però, la sera si è presentato a casa della compagna e l'ha colpita con una spranga, procurandole fratture e ematomi per i quali è stata ricoverata in ospedale.

Il 19enne è stato arrestato dai militari ed è ora rinchiuso nel carcere di Bancali.