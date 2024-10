Ha aggredito i genitori della sua fidanzata, prendendoli a bastonate dopo essersi introdotto di nascosto nella loro abitazione a Uta. Arrestato per violazione di domicilio e lesioni Francesco Meloni, di 37 anni.

L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 13. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva da tempo alcuni attriti con i genitori della fidanzata. Incomprensioni familiari che ieri ha deciso di chiarire. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha raggiunto l'abitazione dei parenti della fidanzata armato di bastone. È riuscito ad entrare in casa, sorprendendo marito e moglie, lui 64 anni e lei 60. Non ha discusso con loro, li ha colpiti ripetutamente con il bastone, poi è fuggito.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri di Decimomannu. I due coniugi sono stati accompagnati in ospedale. L'uomo ha riportato ferite guaribili in 30 giorni, la moglie in sette. Meloni è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione e arrestato.