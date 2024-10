Il concorso musicale, organizzato da Sardegna Live, la D.G.M. Studio Recording di Gabriele Oggiano e da Giuliano Marongiu, è dedicato a giovani cantanti residenti in Sardegna, di età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Il Premio consentirà alle nuove generazioni di entrare in contatto con il mondo della musica e dello spettacolo.

Chiunque intenda partecipare dovrà inviare un file musicale con incisa una canzone all’indirizzo email premiovocinuove@gmail.com entro il 5 aprile 2022.

Dovrà essere allegata una breve scheda di presentazione dell’interprete con i dati identificativi e informazioni utili per essere ricontattati.

Il comitato organizzatore si riserva di qualificare l’accesso dei partecipanti prescelti al Festival “Nuove Voci 2022” che si svolgerà in una o più località della Sardegna nel corso dell’estate.

La voce vincitrice del Premio “Nuove Voci 2022” sarà prodotta dalla D.G.M. Studio Recording di Gabriele Oggiano con l’incisione di un brano inedito.

Sardegna Live supporterà l’attività promozionale dell’interprete vincitore e del brano inciso con un servizio professionale di ufficio stampa, articoli, approfondimenti.

Il vincitore del Premio “Nuove Voci 2022” e i partecipanti al Concorso che si distingueranno per talento e originalità saranno inseriti in eventi e spettacoli musicali, trasmissioni in diretta, manifestazioni musicali di vario genere.

Per informazioni lasciare vostro messaggio whatsapp ai numeri:

3477159572

3288180874