Danilo Contu, in arte "Perché io Contu", è uno fra i più apprezzati instagrammer e creator sardi. I suoi contenuti paradossali ed esilaranti hanno incontrato negli ultimi mesi un crescente successo di pubblico proiettando i suoi canali social a quota 85mila follower.

Nato in Valtellina nel 1988 da genitori sardi, è tornato nell'Isola a sei anni e, dopo l'adolescenza trascorsa in Baronia, dal 2009 vive a Sassari. Dal 2018 è sposato con Andrea, spesso suo complice negli sketch diffusi sui social.

A rendere virale il suo canale è stato il format "The Sardinian Teacher", mediante il quale Contu sembra rivolgersi al pubblico anglofono fornendo improbabili traduzioni in sardo di espressioni e concetti inglesi. In realtà dietro le lezioni si nascondono i cosiddetti "frastimi", colorite maledizioni in lingua sarda che divertono il pubblico e totalizzano puntualmente migliaia di like e interazioni.

Nei suoi video racconta e interpreta con leggerezza e in maniera tagliente episodi di vita quotidiana e vicende di attualità riportando aneddoti e fornendo esilaranti analisi sociali e antropologiche.

Nel tempo, Contu ha creato una vera e propria community di quelle che lui definisce "pitzinnas". Con le sue follower più affezionate, il creator organizza spesso i cosiddetti aperi-pitzinnas, momenti di convivialità e confronto documentati sui social. Danilo Contu, insomma, ha avuto la capacità di portare la lingua sarda sui social con spensieratezza, rappresentando dinamiche e situazioni comuni a tanti ma in chiave originale e con fare ironico e spesso dissacrante.

Per questo la redazione di Sardegna Live ha incluso Danilo Contu fra i candidati alla vittoria della IX edizione del PREMIO SARDEGNA LIVE "IL SARDO DELL'ANNO" 2023.

