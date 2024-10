Ha vinto il più forte. Già, perché se è vero che Andrea Turnu, in arte Dj Fanny, è costretto al letto da anni, consumato da una malattia come la SLA, la sua passione e il suo amore per la vita lo rendono uno straordinario protagonista del nostro tempo. Per i nostri lettori è lui il Sardo dell'anno 2018. Ha vinto la VI edizione del Premio Sardegna Live con il 37,7% delle preferenze.

L'artista di Ales comunica col mondo grazie alla sua grande passione: la musica. Una musica composta con gli occhi, tramite un sintetizzatore vocale. Ed è Con gli occhi il nome del progetto di sensibilizzazione portato avanti da Dj Fanny. All'inizio del 2018, sostenuto dalle migliaia di followers che seguono i suoi canali, lancia un appello a Claudio Baglioni: vuole calcare il palco del 68° Festival di Sanremo, di cui l’artista romano è conduttore e direttore artistico. Turnu vorrebbe sfruttare i riflettori del festival per far sentire la sua musica e proporre al pubblico del piccolo schermo il suo inno alla vita. Il suo appello fa il giro del web e suscita l’interesse delle principali testate nazionali.

Nonostante il dj di Ales non abbia preso parte alla prestigiosa kermesse, la sua storia è divenuta un caso nazionale rendendolo una vera e propria star del web.

Nel corso dell'anno dj Fanny ha lanciato su Facebook due raccolte fondi per acquistare e allestire un’ambulanza accessibile che possa trasportare in tutta sicurezza Andrea ed altri malati di Sla fuori casa. Un mezzo all’avanguardia dotato di monitor speciali in grado di mostrare ai passeggeri cosa c’è fuori, riaprendo il loro sguardo alla bellezza dei paesaggi che ogni viaggio può regalare.

Le votazioni per il Premio Sardegna Live 2018 sono state caratterizzate da un entusiasmante testa a testa fra Dj Fanny e la cantante di Uta Luna Melis, seconda classificata con il 36,1% dei voti.

Altro grande protagonista del VI Premio Sardegna Live il pugile di Ossi Federico Serra, terzo classificato con il 12,7% delle preferenze.

Dj Fanny verrà premiata nel corso di una serata celebrativa che si terrà in data e luogo da definire. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali di Sardegna Live.