Enrica Pintore è una delle più piacevoli scoperte televisive del 2019 italiano. Nata a Nuoro il 13 novembre 1985, l'attrice di Ottana ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere all'Università degli Studi di Firenze nel 2008. Si iscrive poi alla scuola di recitazione Il Cantiere Teatrale di Roma. Nel 2003 è una delle venti finaliste di Miss Italia, presentandosi con il titolo di Miss Sasch Modella Domani Sardegna, vincendo la fascia di Miss Cotonella.

Tre anni dopo, debutta in televisione nel gioco Tutto per tutto, condotto da Pupo. Partecipa come guest star in singoli episodi delle serie televisive I Cesaroni, Don Matteo e Donna detective. Nel 2008, arriva alla finale del concorso Veline, dopo essere stata ripescata, senza tuttavia vincerlo, mentre l'anno successivo conduce il programma multimediale Codice segreto su mediaset.it e diventa una delle "professoresse" del gioco L'eredità. Tra il 2007 e il 2011, è testimonial delle campagne pubblicitarie di alcune aziende di telefonia (Samsung, TIM, Wind, Vodafone).

Nel 2010 viene scritturata per un film su Luigi Pirandello, Luigi Pirandello - Una vita impossibile, mentre nel 2011 è nel cast del film 10 regole per fare innamorare, uscito nelle sale nel marzo 2012, nel ruolo della protagonista Stefania. Nel 2016 entra a far parte del cast della serie Disney Alex & Co. Nel 2018 entra nel cast della soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore, nel ruolo di Clelia Calligaris.

Il 2019 è un altro anno di grandi soddisfazioni. Confermata nel cast de Il paradiso delle signore, interpreta anche il ruolo di Paola Bechi Luserna, moglie di Enrico Piaggio, nella fiction Rai Enrico Piaggio, un sogno italiano. In onda su Rai 1 il 12 novembre 2019, la fiction ha totalizzato uno share del 23,9% con 5.690.000 di telespettatori.